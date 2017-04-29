قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن وصف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمصر بأنها “أم الدنيا”، اليوم الجمعة، في كلمته، في قصر الماسة، خلال جلسة “حوار السلام”، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط حضور عدد من رموز الدولة على رأسهم أحمد الطيب شيخ الأزهر، هو بمثابة ذبح لكل الساخرين من تلك المقولة.

أوضح “رشدي” خلال حلقة مساء اليوم الجمعة، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أن مقولة “مصر أم الدنيا”، لم تأتِ عبثًا والدليل على ذلك استشهاد بابا الفاتيكان بها، موضحًا أن سبب ذلك الوصف هو احتضانها لكافة الأديان على مر التاريخ، وتقبل شعبها لبعضهم بمحبة وسلام.

وصف “رشدي” ملامح زيارة البابا اليوم بأنها “زيارة محبة وسلام”، مؤكدًا أنها تحمل رسائل كبيرة، ومهمة للعالم كله.

في نفس السياق أشاد رشدي بكلمة شيخ الأزهر اليوم، واصفًا إياها بأنها لخصت كلامًا كبيرًا، وتحمل الكثير من الرسائل والدرر المكنونة، مطالبًا الإمام الأكبر بألا يحرم الشعب من كلماته، قائلًا: “بتحرمنا من الكلام ده ليه؟”.