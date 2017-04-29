نشر البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان صوره له مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” معلقا : “ولنؤكد سويّا استحالة الخلط بين العنفِ والإيمان، بين الإيمان والكراهية”

تم التقاط الصورة خلال حضور بابا الفاتيكان ختام مؤتمر الأزهر العالمى للسلام ، يذكر أن بابا الفاتيكان وصل القاهرة ظهر أمس الجمعة، فى جولة تستغرق يومين التقى خلالها فى اليوم الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة لممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.

