تلقى فنان الوشم الهولندي “هينك شيفماخر” تكريما خاصا، حيث ورد اسمه ضمن قائمة المكرمين بمناسبة عيد ميلاد الملك الهولندي فيليم ألكساندر الذي أتم عامه الخمسين قبل يومين.

وذكر موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي أن قائمة التكريم شملت 2819 شخصا تلقوا جوائز في القائمة التقليدية بمناسبة “يوم الملك”.

وقالت لجنة الجوائز إنه يتم تكريم شيفماخر لإسهاماته في نشر ثقافة الوشم “التاتو” في قطاعات كبيرة من المجتمع ولجهوده في تحسين مستويات الصحة والسلامة في هذا المجال.

وجاءت مقدمة البرامج استريد يوستن والتي تعمل منذ قرابة 35 عاما في التليفزيون من بين المكرمين هذا العام، ليس فقط من أجل برامجها الثرية بالمعلومات، ولكن أيضا لأنها تعمل بجد لصالح القضايا الهادفة.

وتذهب معظم الجوائز، كالعادة، إلى أناس عاديين اعترافا بإسهاماتهم في خدمة المجتمع. وتعتبر دي جروت “99 عاما” واحدة ضمن أكبر المتلقين للجوائز سنا هذا العام، وكانت قد تطوعت في جيش الخلاص منذ عام 1936.