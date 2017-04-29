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اليوم .. "قابيل ونصر" يتوجهان إلى سوهاج لوضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت
سحر نصر ـ طارق قابيل‎

اليوم .. "قابيل ونصر" يتوجهان إلى سوهاج لوضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت

السبت، 29 ابريل 2017 07:31 ص
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يقوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بزيارة إلى محافظة سوهاج لوضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت في منطقة غرب جهينة بالمحافظة بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مدير عام الشركة المنفذة للمشروع.

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