تشهد الطرق المؤدية لاستاد 30 يونيو “الدفاع الجوي” حالة من الاستنفار الأمني الشديد قبيل ساعات قليلة من صلاة القداس التي سيترأسها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ومعه أكثر من 25 ألف رجل قبطى صباح اليوم السبت.

وبدأ توافد المواطنين الأقباط على الاستاد من جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية؛ للمشاركة فى تلك الصلاة التي تعتبر الأولى من نوعها فى ظل الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان لمصر، وحضور ذلك الحدث العظيم.

وتشمل خطة تأمين البابا فرنسيس وصلاة القداس بالاستعانة بسيارة تشويش ضمن الموكب المخصص للبابا، بالإضافة إلى رجال العمليات الخاصة الذين سيرافقون البابا فى جميع تحركاته، بالإضافة إلى نشر تشكيلات من قوات الأمن المركزى فى جميع الأماكن على طول الطرق المؤدية للدفاع الجوى.

وتم نشر الكمائن والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة فى محيط مقر إقامة البابا، بالإضافة إلى تمشيط المكان بصفة دورية بواسطة رجال المفرقعات والكلاب البوليسية، لافتا إلى أنه سيتم توسيع دائرة الاشتباه.

ويقوم رجال المرور بعمل التحويلات المرورية اللازمة أثناء انتقال البابا من مكان الإقامة حتى الانتهاء من صلاة القداس، واستمرار باقى جولاته داخل مصر، وذلك تيسيرا على المواطنين وتفاديا لحدوث اختناقات مرورية.

ويشارك فى خطة التأمين جميع قطاعات وزارة الداخلية المعنية التى تم وضعها للبابا والوفد المرافق له.