قال الكاتب الصحفي جرجس إبراهيم، المتخصص بالشأن القبطي، إن الشرطة المصرية تعاني قصور في عملها ويدها مرتعشه.

وأضاف “إبراهيم” في برنامج “كلام مصري”، المذاع علي قناة “الحرة”، أن الشرطة المصرية تتطبق ما يعرف بحقوق الانسان، عندما تتعامل مع الإرهابين، وأن العمليات الإرهابية لن تتوقف إلا عندما تستخدم الشرطة القمع ــ علي حد وصفه.

وشدد علي أن لا توجد حقوق إنسان لشخص يرتدي حزام ناسف وذاهب لتفجير نفسة في ناس بتصلي.