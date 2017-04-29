أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقائه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وتفقده لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد قاعة المؤتمرات والمنشآت الجاري تنفيذها هناك وجولته بجبل الجلالة بالمنطقة الواقعة بين العين السخنة والزعفرانة.

الأهرام:

فتحت عنوان “رسائل سلام ومحبة من أرض الكنانة..السيسي لبابا الفاتيكان: مصر ستظل نموذجا للإسلام المعتدل”، قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ومواقفه الدولية المستندة إلى القيم والمباديء الروحية والإنسانية، مشيدا بحرصه على إتمام زيارته المهمة لمصر باعتبارها ترسل رسائل متعددة عميقة الدلالة في وقت عصيب يمر به العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية البابا فرانسيس الذي وصل إلى القاهرة أمس في مستهل زيارة رسمية.

ونقلت عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: إن البابا فرانسيس أعرب عن سعادته بزيارة مصر، مشيرا إلى إسهاماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام.

وأكد فرانسيس أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، وأشاد بجهودها من أجل التوصل لتسوية للمشكلات الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة، والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر. وأشار بابا الفاتيكان إلى دعمه جهود مصر في وقف العنف والإرهاب، فضلا عن تحقيق التنمية، وما تبذله من جهد للوصول إلى الازدهار والسلام. وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أن مصر ستظل دوما مستعدة للاضطلاع بدورها كنموذج للإسلام المعتدل، وذلك لما تمتلكه من مقومات حضارية وتاريخية.

وفي كلمته أمام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، بحضور البابا فرانسيس، قالت الصحيفة إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أكد أن الإسلام أو المسيحية أو اليهودية ليس دين إرهاب وكل الأعمال التي يتم القيام بها باسم تلك الأديان بعيدة جدا عن قيمها، منتقدا ما يتعرض له الفلسطينيون من ممارسات. من جانبه قال البابا فرانسيس إن مصر أرض التآلف والدين والعلم، معربا عن أمله في أن يحفظها الله دائما، حيث احتضنت الحضارات والثقافات المختلفة وأكدت أهمية الاعتراف بالغير.

وقالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام صباح أمس بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد قاعة المؤتمرات والمنشآت الجاري تنفيذها هناك.. وتوجه الرئيس عقب ذلك إلى جبل الجلالة بالمنطقة الواقعة بين العين السخنة والزعفرانة، حيث تفقد الموقف التنفيذي للعمل الجاري بمدينة الجلالة والطريق المؤدي لها، فضلا عن مدينة المستقبل.

وأضافت أن الرئيس تبادل خلال الجولة التفقدية الحديث مع المقاولين والعاملين بتلك المشروعات، وأشاد بما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاز هذه المشروعات التنموية وفقا للبرامج الزمنية المحددة وطبقا لأعلى معايير الجودة، لاسيما على ضوء ما ستسهم به في تحقيق التنمية الشاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة توفر حياة كريمة لساكنيها، مؤكدا أن مسيرة مصر للتنمية لن يستطيع أحد أن يوقفها أو يعرقلها، وذلك بفضل إرادة وعزيمة المصريين الراسخة.

أخبار اليوم:

ومن جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان قام يرافقه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الكنيسة الأرثوذكسية أقامت في ساحة الكنيسة البطرسية نصبا تذكاريا لشهداء الحادث الإرهابي في موقع به آثار للدماء وأحاطته بالزجاج ووضعت فوقه لوحة تضم أسماء وصور الشهداء.

وأشارت إلى أن البابا تواضروس الثاني والبابا فرانسيس ترأسا قداسا مساء أمس الجمعة بالكنيسة البطرسية ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإرهابي الذي وقع بها في ديسمبر الماضي.

الجمهورية:

وبدورها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس بقصر الاتحادية البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.

ونقلت عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع قداسة البابا فرانسيس أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين حيث رحب الرئيس بقداسة بابا الفاتيكان معربا عن التقدير لشخصه ولمواقفه الدولية المستندة إلى القيم والمباديء الروحية والإنسانية ومشيدا بحرصه على إتمام تلك الزيارة الهامة التي ترسل رسائل متعددة عميقة الدلالة في وقت عصيب يمر به العالم كله.

وعبَر الرئيس عن اعتزازه باللقاء الذي عقده مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في شهر نوفمبر 2014 والذي سمح بالتعرف على شخصية البابا المتميزة، معربا عن التقدير لدعم قداسة البابا لمصر وذكر مصر باستمرار في صلواته ودعواته.

وقالت الصحيفة إن هيئة الرقابة الإدارية بقنا بإشراف اللواء أدهم الفاتح رئيس الفرع كشفت قيام مصنع تعبئة الغاز الصب بإسطوانات البوتاجاز بقفط قنا بالاستيلاء والتلاعب في حصص وكمية من الغاز السائل وعدد من الإسطوانات بلغت 251 ألف إسطوانة بوتاجاز مدعمة بمبلغ 5.13 مليون خلال عام 2016.

وأشارت إلى أن تحريات الرقابة الإدارية كشفت أن عقد التشغيل بين شركة الغازات البترولية بتروجاس ومصنع تعبئة وإنتاج الغازات البترولية البوتاجاز بقفط قنا قد تضمن إلزام المصنع بتقديم بيان شهري لشركة بتروجاس متضمنا ما تم تعبئته من إسطوانات وفي حالة الزيادة يلتزم المصنع بسداد قيمتها للشركة.

وعلى صعيد آخر، قالت الصحيفة إن المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي القضاة صرح بأن الدولة هي الخاسر الوحيد من انتهاك استقلال القضاء واصفا قانون السلطة القضائية ب “سييء السمعة”.

وقال: إن النادي دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة 5 مايو المقبل لتدارس القرارات وطرح استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية احتجاجا. مضيفا: أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم، وقرر مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة للجمعية العمومية لمحكمة النقض 2 مايو تنفيذا لطلبات القضاة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوا.

الشأن الدولي:

وقالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن الهدف من الادعاءات الأمريكية والغربية بشأن امتلاك الأسلحة الكيميائية هو دعم الإرهابيين في بلاده وتبرير عدوانهم العسكري على أراضيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى التفاوض مع روسيا من أجل الحصول على أحدث الأنظمة المضادة للصواريخ، لمواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال الأسد في لقاء مع قناة (تيليسور) الفنزويلية إن الولايات المتحدة حاولت عدة مرات هي وحلفاؤها أن يستخدموا مجلس الأمن من أجل شرعنة دور الإرهابيين في سوريا وشرعنة دورهم في التدخل غير القانوني والعدواني على أراضيها.

وأكدت الصحيفة أن إضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام دخل أمس يومه ال(12)، بينما شارك المئات من الشباب الفلسطيني في “ماراثون” للركض بمدينة رام الله تضامنا مع الأسرى المضربين.

ونقلت عن رئيس اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى عبد الفتاح دولة قوله إن هذا النشاط هو أحد النشاطات التي تأتي مساندة لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال وتعبيرا عن تضامن الشباب مع الإضراب لأننا ندرك تماما أن كل فعالية مهما كان شكلها وحجمها وطبيعتها لها تأثيرها المهم في دعم صمود الأسرى المضربين ولها مساهمة أيضا في التقليل من عمر الإضراب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من احتمال اندلاع نزاع كبير مع كوريا الشمالية في إطار المواجهة معها بسبب برنامجها النووي والصاروخي، لكنه أكد أنه يفضل الحل الدبلوماسي للأزمة.

وقال ترامب أمس نود حلا سلميا للأزمة التي أوجدت المتاعب لعدة رؤساء أمريكيين سابقين، مشيرا إلى أن هذا الأمر “صعب جدا”، وأن إدارته تعد مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد بيونج يانج، ولفت في الوقت ذاته إلى أن “الخيار العسكري لا يزال مطروحا”.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن القوات الحكومية السورية استعادت السيطرة على حقل “شاعر” النفطي في ريف حمص الشرقي وذلك عقب اشتباكات مع تنظيم داعش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه قتل 10 مدنيين في غارات جوية استهدفت مرفقين طبيين بريف إدلب أحدهما قرب قرية دير شرقي والآخر في كفر تخريم. وتوقف العمل بهما.. وفي الأثناء أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا مقتل 17 جنديا تركيا في المعارك الدائرة بمدينة عفرين في محافظة حلب قرب الحدود السورية التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا أمس بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن المواجهات تمركزت في قلنديا وسلواد ومحيط سجن عوفر قرب رام الله وعند مدخل بيت لحم الشمالي ومدخل قرية بيتا جنوب نابلس وفي مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.