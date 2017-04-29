قال مصدر من هيئة إسعاف دمياط، إن الحريق الضخم الذي نشب صباح اليوم السبت، في عقار سكني بعزبة البنك التابعة لقرية الوسطاني بدمياط، أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة، وتفحم جثثهم جراء الحريق، بالإضافة إلى وجود حالة اختناق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد صبحي من السيطرة على الحريق، حيث تبين أن الحريق نشب فى حجرة واحدة من الشقة وتم منع امتداد السنة النيران لباقي أجزاء الشقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن وقوع ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية بالحجرة التي نشب بها الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع 5 أفراد من الأسرة هم : السيد محمود وهبة 51 عاما وزوجتة عطيات سعد وهبة 48 عاما وأبناءهم الثلاث محمود 5 سنوات وعبد العزيز 3 سنوات وحسام 15عاما، وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي.