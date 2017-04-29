 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 08:09 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. الحكم على وجدي غنيم و7 آخرين في اتهامهم بـ"الإرهاب"
الشيخ وجدي غنيم

اليوم.. الحكم على وجدي غنيم و7 آخرين في اتهامهم بـ"الإرهاب"

السبت، 29 ابريل 2017 07:15 ص

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم ، حكمها فى القضية المتهم فيها وجدي غنيم و7 آخرين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، بتأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس تستهدف ارتكاب اعمال عنف وارهاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3