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اليوم.. استكمال محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب على المواطنين
شاكوش - محكمة

اليوم.. استكمال محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب على المواطنين

السبت، 29 ابريل 2017 07:10 ص

تستكمل محكمة جنح الدقي، اليوم، محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد اتهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.

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