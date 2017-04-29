ترامب: كوريا الشمالية لم تحترم الصين بتجربتها الصاروخيةالسبت، 29 ابريل 2017 07:14 ص
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين.
وكتب ترامب على تويتر بعد ساعات من التجربة الفاشلة أن “كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم جداً عندما أطلقت، بعملية غير ناجحة، صاروخاً اليوم”.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً السبت (بتوقيت كوريا) من منطقة شمال بيونغ يانغ، بحسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إلا أن التجربة فشلت بعيد عملية الإطلاق.
تأتي هذه التجربة الصاروخية مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفي وقت دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ للحد من تهديدها النووي.
ونقلت وكالة يونهاب عن بيان صادر عن الجيش الكوري الشمالي قوله إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانغ فى بيونغانام-دو (مقاطعة بيونغان الجنوبية) في وقت مبكر من صباح اليوم”.وأضافت “يقدر أن التجرية فشلت”.
وفي واشنطن، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكيةعملية الإطلاق.
ولفتت يونهاب إلى أن الصاروخ “انفجر على الأرجح بعد ثوان من إطلاقه”، مشيرة إلى أن سيول تحلل نوع ومسافة تحليق الصاروخ.
وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب الأراضي الأمريكية برأس نووي، وأجرت حتى الآن خمس تجارب نووية، اثنتان العام الماضي.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً الجمعة، بعد أسابيع من تحذيرات الإدارة الأمريكية من أنها لن تتساهل بعد الآن مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ وإجراء تجارب نووية.
دعا وزير خارجيته ريكس تيلرسون مجلس الامن الدولي المنعقد برئاسته في جلسة طارئة لبحث ملف كوريا الشمالية الى حملة ضغوط غير مسبوقة لالزام بيونغ يانغ على تعديل مسارها ووقف برنامجيها البالستي والنووي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن “عدم التحرك الآن إزاء أهم المسائل الأمنية في العالم قد يأتي بعواقب كارثية”، مؤكدا أن “استمرار الوضع الراهن ليس خياراً مقبولاً”.
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