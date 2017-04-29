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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات
الشهيد المستشار هشام بركات‎

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات

السبت، 29 ابريل 2017 07:08 ص

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 67 متهماً، بينهم 51 محبوسا - في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

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