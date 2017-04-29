ننشر برنامج البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في اليوم الثاني من زيارته إلى القاهرة.

ويترأس البابا اليوم السبت، قداسًا إلهيًا بمشاركة آلاف الأقباط الكاثوليك باستاد الدفاع الجوي، ويبلغ عدد الحضور 25 ألف مواطن، منهم 2500 تقريبًا سيتواجدون فى أرض الاستاد لمشاركة البابا القداس ، وذلك في العاشرة صباحا، ويتناول البابا الغداء بعد ذلك مع رجال الدين المسيحي والوفد المرافق له في ١٢:١٥ ظهرا، وإجراء بعض اللقاءات مع الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

ومن المنتظر أن يدخل البابا فرانسيس إلى أرض الاستاد فى عربة جلبها خصيصًا معه، ورفض أن تكون مغطاة أو مصفحة، بل سيارة “جولف” مكشوفة يستطيع خلالها أن يرى المواطنين ويرونه، لما يحمله من معانى الأمن والسلام المتبادل.

وفي ختام زيارة البابا للقاهرة، تقيم الكنيسة الكاثوليكية مراسم الوداع ويلقي خلالها كلمة، ليغادر مطار القاهرة الدولي في الخامسة من مساء اليوم السبت، لتهبط طائرته في مطار روما في الثامنة والنصف من مساء اليوم.