ننشر أسعار الريال السعودي اليوم السبت بالسوق المصريالسبت، 29 ابريل 2017 06:28 ص
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7036
|4.8724
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7963
|4.8451
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7990
|4.8272
|البنك-الأهلي
|4.7863
|4.8131
|بنك-البركة
|4.6679
|4.8777
|بنك-القاهرة
|4.7809
|4.8286
|بنك-الاسكندرية
|4.8131
|4.8446
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7725
|4.8263
|البنك-المركزي
|4.8074
|4.8350
|بنك-مصر
|4.7863
|4.8107
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بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة» - محيط
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الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
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الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
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البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
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«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
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الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
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مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
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الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT