الليجا.. الريال يلتقي فالنسيا وبرشلونة يصطدم باسبانيولالسبت، 29 ابريل 2017 04:18 ص
يلتقي، فريقا ريال مدريد وفالنسيا، في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، وذلك فى إطار مباريات الجولة ال35 من الدورى الإسباني لكرة القدم “الليجا”.
وفي نفس الجولة، يلتقي فريقا لاس بالماس واتلتيكو مدريد، في السابعة والنصف من مساء، فيما يصطدم برشلونة بغريمه اسبانيول في ديربي كتالونيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.
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