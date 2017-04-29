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اليوم.. الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اليوم.. الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي

السبت، 29 ابريل 2017 04:11 ص

من المقرر أن يصل اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى القاهرة، في زيارة سريعة يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

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