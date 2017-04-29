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روسيا: مستعدون لإثبات أن جمجمة هتلر أصلية
أدولف هتلر-المانيا

روسيا: مستعدون لإثبات أن جمجمة هتلر أصلية

السبت، 29 ابريل 2017 04:07 ص

أعلنت روسيا استعدادها تقديم جمجمة الديكتاتور النازي أدولف هتلر لأي فحص لإثبات صحتها.

وقالت لاريزا روجوفا، مدير أرشيف الدولة الروسية - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس)- “إن شركة إنجليزية اتصلت بنا قبل وقت قصير، قائلين إنهم وجدوا ابن أخت هتلر مستعدا لإجراء اختبارات جينية”.

وأضافت روجوفا أن “الفحص ينبغي أن يجريه أخصائيون روس إذا منحت لجنة التحقيق تصريحا بذلك”.

وردًا على روايات بأن هتلر لم ينتحر في 1949 وإنما هرب إلى أمريكا الجنوبية أو صوب مكان آخر، ومن ثمّ فإن الجمجمة ليست أصلية - ردًا على ذلك أكدت روجوفا: “الجمجمة أصلية، لقد ثبت ذلك بالفعل، كما أنها يتم عرضها من وقت لآخر”.

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