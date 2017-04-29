 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 03:36 صباحاً
روابط سريعة
"التضامن" تستجيب لشكوى "الوزراء" وتنقل عجوزاً إلى دار للمسنين
غادة والي

"التضامن" تستجيب لشكوى "الوزراء" وتنقل عجوزاً إلى دار للمسنين

السبت، 29 ابريل 2017 03:20 ص

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع المحلي بالقليوبية بضرورة الاستجابة لبلاغ من مجلس الوزراء اليوم فى تمام الساعه الثامنة مساء يفيد بوجود سيدة مسنة تدعى زينب سيد غنيم سليم تبلغ ٨٠ عاما تخلى عنها إبنها، وملقاة بشارع الثلاثيني في قليوب المحطة محافظة القليوبية، والتحرك لمكان السيدة المسنة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة مساء اليوم، فقد تبين وجودها عند ابنها الذي يرفض إيوائها وإقامتها معه وألقاها بالشارع وقامت سيدة بإبلاغ شكوى لمجلس الوزراء.

وتسلم فريق التدخل العجوز المسنة ونقلها على الفور إلى دار نصر الإسلام لرعاية المسنين بشبرا وتم إيداعها الدار.

وسوف يتم توقيع كشف طبي شامل عليها صباح غد من خلال مستشفى الفتح حيث لوحظ عدم قدرتها على الحركة مع مظاهرإعياء.

وستتابع الوزارة حالة السيدة العجوز لحين استقرارها والاطمئنان عليها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3