"التضامن" تستجيب لشكوى "الوزراء" وتنقل عجوزاً إلى دار للمسنين

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع المحلي بالقليوبية بضرورة الاستجابة لبلاغ من مجلس الوزراء اليوم فى تمام الساعه الثامنة مساء يفيد بوجود سيدة مسنة تدعى زينب سيد غنيم سليم تبلغ ٨٠ عاما تخلى عنها إبنها، وملقاة بشارع الثلاثيني في قليوب المحطة محافظة القليوبية، والتحرك لمكان السيدة المسنة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة مساء اليوم، فقد تبين وجودها عند ابنها الذي يرفض إيوائها وإقامتها معه وألقاها بالشارع وقامت سيدة بإبلاغ شكوى لمجلس الوزراء.

وتسلم فريق التدخل العجوز المسنة ونقلها على الفور إلى دار نصر الإسلام لرعاية المسنين بشبرا وتم إيداعها الدار.

وسوف يتم توقيع كشف طبي شامل عليها صباح غد من خلال مستشفى الفتح حيث لوحظ عدم قدرتها على الحركة مع مظاهرإعياء.

وستتابع الوزارة حالة السيدة العجوز لحين استقرارها والاطمئنان عليها.