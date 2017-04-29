الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة

يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...