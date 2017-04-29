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سعودي يتبرع بمسكن وراتب شهري لأسرة مصرية مصابة بالسرطان.. فيديو
خط احمر

سعودي يتبرع بمسكن وراتب شهري لأسرة مصرية مصابة بالسرطان.. فيديو

السبت، 29 ابريل 2017 03:17 ص

تبرع أبو نواف، مواطن سعودي بمسكن وراتب شهري لأسرة مصرية مصابة بالسرطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع علي فضائية العاصمة

يذكر أن برنامج “خط أحمر” أذاع “الخميس” تقرير عن السيدة أم شرين التي فقدت ثلات أطفال من أبناءها بسبب مرض السرطان وتعاني هي واولادها الثلاثة الاخرين بنفس المرض.

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