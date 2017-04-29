أعلنت دار “Abalarte” للمزادات عن بيع لوحة تحمل عنوان “صورة فتاة”، يُرجح أن تكون للرسام الإسباني، دييجو فيلاثكيث، مقابل 8 ملايين يورو في مدريد.

ووفقا -لروسيا اليوم- بيعت اللوحة لإسباني جامع للتحف لم يكشف عن اسمه بالسعر المبدئي للمزاد، وحفظت أسرة أندلسية اللوحة خلال الـ100 سنة الماضية، دون أن تعلم قيمة اللوحة الفعلية.

ويقول النقاد: إن لوحة “صورة فتاة” تعود إلى الفترة الأولى لأعمال فيلاثكيث، ورسمت بين عامي 1617 و1618، عندما كان الفنان بعمر 18-19 عامًا.

وتنتمي اللوحة إلى عصر عمل الفنان في إشبيلية “فترة الحكم الذاتي للأندلس”، وفي وقت سابق، منعت وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة في إسبانيا إخراج أية لوحة من البلاد، لأنها تعد جزءا من التراث الثقافي.

يذكر أن دييجو فيلاثكيث، رسام إسباني، ولد في 5 يونيو 1599 في إشبيلية، وتوفي في 6 أغسطس 1660 في مدريد، ويعتبر واحدًا من أعظم ممثلي الرسم الإسباني وكبير الرسامين في العالم.