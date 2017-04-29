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محمود فاضل: لا تواجد لتنظيم داعش في سيناء
القوات المسلحة ـ الجيش المصري ـ سيناء ـ رفح ـ مدرعات

محمود فاضل: لا تواجد لتنظيم داعش في سيناء

السبت، 29 ابريل 2017 02:39 ص

أكد محمود فاضل المحامي بالنقض، أنه لا يوجد عناصر لتنظيم داعش الإرهابي في سيناء بل هي عناصر لمجموعة من الخوارج علي حد قوله.

وأضاف “فاضل” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “العاصمة” أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام لاتخاذ الازم لغلق مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة علي العنف.

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