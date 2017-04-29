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نجيب جبرائيل: لقاء بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر "تاريخي"
المستشار نجيب جبرائيل

نجيب جبرائيل: لقاء بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر "تاريخي"

السبت، 29 ابريل 2017 02:27 ص

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن إعراب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن سعادته بزيارته المرتقبة إلى مصر وأن له الشرف أن يزور الأرض التى زارتها العائلة المقدسة، يدل على اعتزازه بهذه الزيارة التى تعد من أهم الزيارات؛ لأنها أرض مباركة.

وأضاف “جبرائيل” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع علي فضائية “العاصمة” أن بابا الفاتيكان يريد أن يكسر الإرهاب فى العالم كله وسيقوم بالصلاة داخل مصر من أجلها،ومن أجل الرئيس السيسى حتى ينتصر فى مكافحته للإرهاب موضحا أن  لقاء تاريخي جمع بابا الفاتيكان وشيخ الازهر.

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