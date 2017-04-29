نفي المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الإعلامي لوزارة الخارجية، كل ما يروج إليه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ الأمريكى من رفض السفير المصرى لحضور الجلسة غير صحيح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء dmc ” الذي يبث عبر شاشة “dmc”، أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي معروفين بموقفهم المتشدد ويتم التواصل معهم بطريقة خاصة وأصدرنا بيانا خاصا يوضح موقف مصر.

وتابع ابوزيد أنه منذ اعداد للجلسة الفرعية بمجلس الشيوخ يتضح النية السلبية ضد مصر وتم دعوة شخصيات مناهضة لمصر لحضور اللجنة التشريعية.

وأشار المتحدث الرسمى للخارجية إلى أنه تم تفنيد ما تم طرحه بالجلسة التشريعية لمجلس الشيوخ الامريكى وتم الرد عليها نقطة نقطة.