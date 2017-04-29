أكدت الفنانة هالة صدقي، أن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقاهرة، تعد خطوة إيجابية ومفيدة لمصر من ناحية تنشيط السياحة حيث تطل عيون العالم أجمع على مصر وتتضح صورة للجميع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي علي فضائية “العاصمة” أن الرسالة أن الأمن يحيط مصر والدليل أن شخصية عالمية بحجم بابا الفاتيكان تزور أرضها في هذا التوقيت الصعب.