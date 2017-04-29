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مكتبة الإسكندرية تشارك بمهرجان الغردقة للفنون التراثية
مكتبة الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية تشارك بمهرجان الغردقة للفنون التراثية

السبت، 29 ابريل 2017 02:16 ص
محيط - سميرة سليمان

تشارك مكتبة الإسكندرية في “مهرجان الغردقة للفنون التراثية”، وذلك في الفترة من 19 مايو وحتى 24 مايو المقبل.

تتضمن فعاليات المهرجان عدة أنشطة يأتي من بينها: معرض مفتوح للحرف اليدوية والفنية، بالإضافة إلى بعض الورش الفنية يقوم عليها العارضون بالمهرجان، وبرنامج ورش تدريبية للأطفال على الحرف اليدوية.

من جانبه قال أيمن منصور، مدير إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة ستشارك بمجموعة من الفعاليات خلال فترة المعرض، متمثلة في مجموعة من الورش الفنية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث، ومعرض للكتاب على هامش المهرجان.

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