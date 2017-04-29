 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 02:00 صباحاً
روابط سريعة
مشيرة خطاب تلتقي وزيرة الثقافة الألمانية
مشيرة خطاب

مشيرة خطاب تلتقي وزيرة الثقافة الألمانية

السبت، 29 ابريل 2017 01:59 ص
وكالات - أ ش أ

التقت المرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونيسكو السفيرة مشيرة خطاب، الجمعة، بوزيرة الدولة للشئون الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية ماريا بومار، خلال غداء عمل، حضره سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية بدر عبد العاطي، وعدد من أعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب الألماني عدد من المسئولين بوزارة الخارجية الألمانية.

وخلال اللقاء، عرضت “خطاب”، رؤية مصر لتطوير اليونيسكو في ظل التحديات والمشاكل التي تواجه الهيئة الثقافية العريقة.

وأشارت إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا من تطورات إيجابية، خاصة بعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمصر يومي 2 و3 مارس.

من جانبها، أشادت بومار بدور السفارة والسفير المصري، في توثيق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المجالات الثقافية، معربة عن سعادتها بلقاء أول سيدة تترشح لمنصب مدير عام اليونيسكو، مشيرة إلى أن كان بناء وإيجابيا، واتسم بالمصداقية والود.

يذكر أن السفيرة مشيرة خطاب أكدت، في تصريحات سابقة، أن التنوع والثراء الثقافي ومواجهة الإرهاب لن يكون سوى بالثقافة، ومنظمة لها قيادة قوية ذات خبرة لنشر السلام الاجتماعي والاهتمام بالثقافة والتعليم وإشاعة السلام، لذا فاختيار قيادة لليونيسكو لا بد أن تتمتع بخبرة ومفهوم يؤهلها للقيام بهذا الدور.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3