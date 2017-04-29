التقت المرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونيسكو السفيرة مشيرة خطاب، الجمعة، بوزيرة الدولة للشئون الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية ماريا بومار، خلال غداء عمل، حضره سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية بدر عبد العاطي، وعدد من أعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب الألماني عدد من المسئولين بوزارة الخارجية الألمانية.

وخلال اللقاء، عرضت “خطاب”، رؤية مصر لتطوير اليونيسكو في ظل التحديات والمشاكل التي تواجه الهيئة الثقافية العريقة.

وأشارت إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا من تطورات إيجابية، خاصة بعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمصر يومي 2 و3 مارس.

من جانبها، أشادت بومار بدور السفارة والسفير المصري، في توثيق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المجالات الثقافية، معربة عن سعادتها بلقاء أول سيدة تترشح لمنصب مدير عام اليونيسكو، مشيرة إلى أن كان بناء وإيجابيا، واتسم بالمصداقية والود.

يذكر أن السفيرة مشيرة خطاب أكدت، في تصريحات سابقة، أن التنوع والثراء الثقافي ومواجهة الإرهاب لن يكون سوى بالثقافة، ومنظمة لها قيادة قوية ذات خبرة لنشر السلام الاجتماعي والاهتمام بالثقافة والتعليم وإشاعة السلام، لذا فاختيار قيادة لليونيسكو لا بد أن تتمتع بخبرة ومفهوم يؤهلها للقيام بهذا الدور.