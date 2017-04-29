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"هريدي": زيارة بابا الفاتيكان لمصر جاءت في الوقت المناسب.. فيديو
السفير حسين هريدي

"هريدي": زيارة بابا الفاتيكان لمصر جاءت في الوقت المناسب.. فيديو

السبت، 29 ابريل 2017 02:05 ص

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن توقيت زيارة بابا الفاتيكان لمصر يمثل أهمية كبرى، لتغيير الصورة الذهنية لدى شعوب العالم التي أعقبت الهجمات الإرهابية الأخيرة وبخاصة تفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية.

وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “العاصمة” أن حضور بابا الفاتيكان تلبية لدعوة من شيخ الأزهر بالإضافة إلى الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس للمصريين جميعا يعدان من أهم الصفعات التي يتم توجيهها للفكر الإرهابي المتطرف خلال الأيام الحالية.

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