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"التجمع": زيارة بابا الفاتيكان لمصر تحمل ثلاث رسائل
الناشط الحقوقي عمرو عزت

"التجمع": زيارة بابا الفاتيكان لمصر تحمل ثلاث رسائل

السبت، 29 ابريل 2017 01:52 ص

قال عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع والباحث المتخصص في الشأن الافريقي، إن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تحمل في طياتها ثلاث رسائل للعالم.

وأضاف أن الرسالة الأولى: رسالة تضامن مع ضحايا هجمات كنيسة مارمرقس ومارجرجس بمصر والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء خاصة وأن معظمهم “شهداء باسم المسيح”.

والرسالة الثانية: الحوار مع الإسلام خاصة زيارة البابا لجامعة الأزهر في القاهرة ومركز اللاهوتية في العالم الإسلامي السني وأنها سوف تساعد في المضي قدمًا على طريق التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات مع أئمة العالم الإسلامي.

أما الرسالة الثالثة: أن يثبت للعالم أن الأمن متوفر في مصر بعكس ما تريد نشره الجماعات المتطرفة.

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