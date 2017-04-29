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"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
صاروخ بالستي ‎

"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

السبت، 29 ابريل 2017 01:46 ص

ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مساء /الجمعة/ صاروخا بالستيا.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مجهولا في منطقة بوك تشانج بمحافظة بيونج آن الجنوبي، وإنه لم يتم بعد تأكيد أي نوع من الصاروخ الذي أطلقته بيونج يانج ويجري تحليل البيانات المتعلقة بالإطلاق، بحسب وكالة أنباء “يونهاب”.

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