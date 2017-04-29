شهد الجناح الصيني المشارك كضيف شرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، توقيع اتفاقية إطلاق أول دار نشر صينية -إماراتية بين مؤسسة إنتركونتننتال للنشر والتوزيع الصينية، والدكتورة فاطمة حمد المزروعي، بحضور محمد عبدالله الشحي، مدير إدارة البحوث والإصدارات في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة و”ووشانغ تشي” نائب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والنشر والإذاعة والتلفزيون والسينما في جمهورية الصين الشعبية، وعدد من الوفود الرسمية والثقافية من دولة الصين.

وألقت “جين نون شياومين” نائبة رئيس مؤسسة إنتركونتيننتال للنشر والتوزيع الصينية، كلمة أعربت فيها عن أهمية استضافة الصين كضيف شرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الأمر الذي ساهم في فتح قنوات جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والفكري بين الصين والدول العربية والأجنبية، وهي فرصة من النادر توفيرها لولا مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وانفتاحه الكبير على ثقافات مختلف الشعوب ورعاية كل مجالات التعاون والحوار الإنساني.

وتحدثت د. فاطمة حمد المزروعي، عن شغفها بالأدب الصيني، والتاريخ الثقافي والروحي العظيم للإمبراطورية الصينية، والذي يتقاطع بالكثير من الجوانب الروحية، والأخلاقية مع الثقافة العربية والإسلامية، وأهمية الرعاية والدعم الكبيرين الذي توليهما دولة الإمارات العربية في ترسيخ ثقافة التسامح والخير، والأمل عبر توسيع قنوات الحوار الثقافي والفكري، ورعايته دعماً وتنظيماً تسهيلاً لتحقيق هذه الأهداف التي تعمل الإمارات العربية على تحقيقها في مشاريعها الثقافية والإنسانية العابرة للقارات.

وأوضحت “المزروعي” أن الخطوات العملية لإطلاق أول مشروع لدار نشر إماراتية – صينية من أرض الخير، سيبدأ مباشرة بعد انتهاء فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خاصة أن عدة اجتماعات تنسيقية قد تمت سابقاً بين الطرفين، ولم يبق إلا الانطلاق بالإجراءات العملية لإطلاق المشروع إلى حيز الوجود.