وسائل الإعلام العالمية تبرز تصريحات السيسي وبابا الفاتيكانالسبت، 29 ابريل 2017 01:21 ص
أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال الاحتفال الذي أقامته مصر بمناسبة زيارة البابا للقاهرة التي بدأها الجمعة.
وعنونت قناة “العربية” في نشرتها وموقعها الإلكتروني عن زيارة البابا فرنسيس للقاهرة واجتماعه بالرئيس السيسي والإمام الأكبر شيخ الأزهر عنوان “بابا الفاتيكان: لا سلام دون الشباب واحترام الآخر”، “البابا يبهر الحضور بتحية “السلام عليكم بالعربية”، وكذلك عنوان “السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في القصر الجمهوري”.
كما وضعت “العربية” عنوانا عن كلمة شيخ الأزهر في حضور البابا فرنسيس خلال المؤتمر العالمي الذي ينظمه الأزهر الشريف ..”شيخ الأزهر: حان الوقت ليقف الجميع من أجل المستضعفين والجائعين والأسرى”.
قناة”روسيا اليوم” الدولية اهتمت أيضا وأبرزت في نشرتها عناوين عن زيارة البابا فرنسيس حيث عنونت “الأزهر والفاتيكان يدعوان إلى الأخوة الإنسانية” ورصدت كلمة بابا الفاتيكان في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام والتي قال فيها إن العنف يولد العنف والشر يولد الشر، مؤكدا أن الحوار بين الديانات والثقافات ضرورة لمستقبل جميع البشرية.
وأبرزت القناة كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال مصر بقدوم رجل السلام البابا فرانسيس وبحضوره تحت عنوان “السيسي: الإسلام لم يأمر بالقتل وترويع الآمنين”، وتأكيد الرئيس السيسي أن الإسلام لم يأمر بالقتل وترويع الآمنين ولكنه أمر بالتسامح وترك الحرية لكل شخص في اختيار دينه وعقيدته واحترام ذلك، وأن مصر تقف في الصفوف الأولى للتصدي لهذا الفكر المتطرف ويتحمل شعبها في صمود ثمنا باهظا لهذا التصدي.
كما أبرزت قناة “سكاي نيوز” العربية كلمة الرئيس السيسي تحت عنوان “السيسي بحضور البابا: قوى الشر تزعم ارتباطها بالإسلام”، ونقلت تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقف في الصفوف الأولى في مواجهة الإرهاب، وأن قوى الشر تزعم ارتباطها بالإسلام.
كما أبرزت القناة كلمة البابا فرانسيس في حضور الرئيس السيسي وركزت علي كلماته باللغة العربية تحت عنوان “البابا فرانسيس بالعربية: مصر أم الدنيا”، حيث تحدث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بلغة عربية “ثقيلة”.وقال أثناء كلمته في حضور الرئيس السيسي: “مصر أم الدنيا”، قبل أن يختم كلمته قائلا: “شكرا وتحيا مصر”.
قناة “الحرة” الأمريكية الدولية ايضا كانت لها وقفه مع زيارة البابا الفاتيكان للقاهرة ورصدت زيارته للكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية في القاهرة تحت عنوان “البابا فرانسيس للأقباط: آلامكم هي آلامنا....وكذلك “ما من عنف يمكن أن يرتكب باسم الله”.
كما نوهت القناة إلي زيارة البابا فرانسيس إلي الكنيسة وكيف كان يسير بابا الأقباط تواضروس الثاني برفقة البابا فرنسيس من الكاتدرائية المرقسية إلى الكنيسة البطرسية في موكب ضم عددا من رجال الدين الذين ارتدوا ملابس بيضاء في حين حمل بعضهم صلبانا ذهبية وسط ترانيم كنسية.
كما أبرزت القناة كلمة الرئيس السيسي خلال استقباله البابا بحضور عدد من الشخصيات العامة والتى أكد فيها أن عزم مصر على هزيمة الإرهاب.
هيئة الاذاعة البريطانية “بى بى سى” لم تكن أقل اهتماما من غيرها من وسائل الاعلام العالمية التي رصدت زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقاهرة حيث عنونت “بابا الفاتيكان يقابل السيسي والطيب ويدعو لإدانة العنف”، كما أبرزت خطاب البابا في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام الذي دعا فيه كافة القيادات الدينية إلى إدانة العنف المرتكب باسم الدين، وكذلك زيارته للكنيسة البطرسية في حي العباسية بالقاهرة وأبرزت الصور التي تجمع البابا فرنسيس بشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني.
كما أبرز راديو “سوا” الامريكي زيارة البابا فرانسيس للقاهرة وركز علي زيارته للكنيسة تحت عنوان “بابا الفاتيكان يزور الكنيسة البطرسية”..ورصد خطابات الرئيس السيسي وشيخ الأزهر الشريف.
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