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مجلس الكنائس العالمية: نحترم مختلف الطوائف والأديان
مجلس الكنائس العالمية

مجلس الكنائس العالمية: نحترم مختلف الطوائف والأديان

السبت، 29 ابريل 2017 01:13 ص

علقت كلير أموس مدير برنامج حوار الأديان بمجلس الكنائس العالمية، على مؤتمر الأزهر للسلام العالمي أمس الجمعة، بحضور بابا الفاتيكان البابا فرانسيس والعديد من الرموز المسيحية جنبا إلى جنب مع المسلمين، قائلة، إن هذه رسالة إيجابية تعبر عن السلام.

وأضافت أثناء حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء dmc” الذي يبث على شاشة “dmc”، أن مجلس الكنائس العالمي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية وكان الهدف منه الحد من الحروب.
وتابعت كلير، أن ما يسعى اليه مجلس الكنائس العالمي، هو أن التنوع في الأديان شكل مهم ولكن لابد أن يتناول بشكل إيجابي.

وأوضحت أننا نحترم مختلف الطوائف والأديان وهناك الكثير من الشخصيات البارزة التي شاركت في مؤتمر الأزهر للسلام العالمي.

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