بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وهيئة قصور الثقافة ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، يقيم متحف النسيج المصري بشارع المعز مهرجان التراث المصري الأول غداً الأحد.

و قالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن هذا المهرجان يسلط الضوء علي أهمية الحرف التراثية في الحفاظ علي الهوية المصرية، كما أنه يساعد على إحياء هذه الحرف وإعادتها للحياة مرة أخرى و الحفاظ عليها من الاندثار.

أكدت صلاح على أن هذا المهرجان ما هو إلا تأكيداً لتضافر جهود المتاحف المصرية للارتقاء بالصناعات التراثية وايضاً دعماً للجهود التي يبذلها الحرفيون من أجل الحفاظ على ثروتهم الفنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أشرف ابو اليزيد مدير عام متحف النسيج أن الاجواء الاحتفالية سوف تبدأ باستقبال الحرفين المشاركين بالمهرجان وتقديم عروض حية أمام الجمهور لمختلف أنواع الحرف التراثية، مثل الخيامية وصناعة السجاد والنسيج اليدوي وغيرها و ذلك في محاولة لتعريف الزائرين بفنون تلك الحرف بطريقة مباشرة و عملية. كما سيتم عرض ديوراما القاهرة التاريخية بمقر مركز زوار شارع المعز “الربع”.

وأضاف ابو اليزيد أن برنامج الاحتفال سيضم أيضا عروض فنية للتنورة وفرقة الفنون الشعبية .

و أشارت صلاح انه تم اختيار مدينة النوبة ضيف شرف المهرجان هذا العام، لذلك تم مشاركة المركز النوبي للتراث الكنزي و عدد من فناني النوبة بالمهرجان من بينهم الفنان العالمي كرم مراد محمد ،والمداح محمد سليمان داود ، وايضا الشاعر عبد العزيز زين العابدين عضو جمعية الملحنين والمؤلفين بباريس.