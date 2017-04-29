توجه الإعلامي أسامة كمال برسالة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خاصة بعد تعرضه لحملة تربص في الفترة الأخيرة، قائلا: “الرد جاء لك صباح اليوم مع دخولك القاعة بالتصفيق الحاد من قبل جميع الحاضرين تقديرا لمكانتك الكبيرة في العالم”.

وأضاف كمال خلال برنامجه “مساءdmc” الذي يبث عبر شاشة “dmc” مساء االجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على دور الأزهر في التصدي للتشدد وما يمثله من قيمة حضارية كبرى يقدم النموذج الحقيقي للإسلام.