خبير اقتصادي: زيارة بابا الفاتيكان ترفع معلات السياحة 25%السبت، 29 ابريل 2017 12:35 ص
أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، أن قطاع السياحة هو المستفيد الأكبر، من زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى القاهرة، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تمثل الزيارة أضخم حملة دعائية ترويجية للسياحة فى مصر، خاصة السياحة الدينية، متوقعا انتعاش السياحة بنسبة 25 %، بعد الزيارة، بشرط حسن استغلال الزيارة، داخليا وخارجيا.
وقال “الديب” في بيان له، إن تلك الزيارة تثبت أن مصر مستقرة وآمنة، كما أنها دفعة قوية لقطاع السياحة، وتمثل تحدياً كبيراً للجماعات الإرهابية فى المنطقة بأسرها، حيث إن توقيت الزيارة يتزامن مع الظروف التى تمر بها مصر والعالم من الأحداث الإرهابية، بعد تفجيرات كنيستى طنطا والإسكندرية ودير سانت كاترين.
واقترح، خطة مكونة من 20 بندا، يمكنها مضاعفة الدخل السياحي لمصر، وجذب 10 ملايين سائح، وضخ 15 مليار دولار، في الدخل القومي، وبالتالي يمكنها زيادة الإحتياطي النقدي الاجنبي.
وأضاف، إن الخطة تشمل حملة ترويجية بالدول المصدرة للسياحة مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا، بالتعاون مع شركات دعاية عالمية، للتعريف بمزارات مصر السياحية وموقعها وسط أفريقيا واتصالها المباشر بـ 44 دولة أفريقية عبر الطيران المباشر، وقربها من أوروبا وأسيا، والدعاية لمسار العائلة المقدسة الذى يحظي بإهتمام دولي كبير، وأيضا عمل حملة تسويقية محلية وقوافل سياحية من الفنادق وهيئة التنشيط السياحة، بالمشاركة مع سفارات مصر فى الخارج، لعرض المنتج السياحى بالعالم، ودعم سياحة المعارض والمؤتمرات، والترويج لدعم الأعمال الخيرية فى الدول الأوروبية، مثل حملات علاج الأمراض وتبني الأيتام وغيرها، ودعوة الصحفيين والاعلاميين الأجانب لزيارة مصر، وإقامة معارض للآثار المصرية بالخارج، وورش عمل مشتركة مع الخارج لتبادل الثقافات، وربط الفنادق والمزارات المصرية بشبكة الإنترنت.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يمكن نشر إعلانات المطارات ووسائل المواصلات العامة بالخارج ، لعرض المعاملة الطيبة للشعب المصري، وصفات الكرم والمودة لديه، فأول ما يتحدث عنه أى سائح بعد الرجوع لبلده هو معاملة أهل البلد، وعرض رخص المنتجات السياحية المصرية مقارنة بالعالم، وابراز خطة الحكومة لتطوير شبكة المواصلات العامة ، وتوفير خرائط ومعلومات إرشادية عن مصر، وخاصة أماكن السياحة العلاجية بالبلاد.
وقال إن السياحة العلاجية بالعالم، تصل الي 2 تريليون دولار سنويا، نسبة مصر منها ضعيفة للغاية وتنشط فيها الهند وسنغافورة وتركيا والأردن والإمارات ولبنان.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:57:29 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
أعلنت وزارة البترول اليوم ، أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال ...Fri, 28 Apr 2017 08:30:34 GMT
-
تعرف على شروط البدري لبقاء متعب وغالي في الأهلي
علق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى موقف الثنائى حسام غالى وعماد متعب، سواء بالبقاء مع الفريق وتفعيل عقود تجديدهما لموسم إضافى، أو رحيلهما عن الفريق بعد ...Fri, 28 Apr 2017 08:47:26 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT