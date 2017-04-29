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مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالبحيرة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالبحيرة

السبت، 29 ابريل 2017 12:26 ص
أ ش أ

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان أخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على طريق ترعة الشيخ زايد بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي، إخطارا يفيد بمصرع 5 أشخاص وهم: شيماء عبد المنعم (15 عاما)، وكريم على عوض (18 عاما)، وشيماء مصطفى أحمد (18 عاما)، ومريم عبد الستار رزق (18 عاما)، وطه حسين واعر (18 عاما) وجميعهم عمال زراعيون، وإصابة 2 أخرين، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية ، على طريق ترعة الشيخ زايد بالنوبارية.

وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وجار تحرير محضر بالحادث واخطار النيابة العامة للتحقيق.

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