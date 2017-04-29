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عمليات بغداد: مقتل وإصابة 9 من رجال الشرطة في انفجار الكرادة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عمليات بغداد: مقتل وإصابة 9 من رجال الشرطة في انفجار الكرادة

السبت، 29 ابريل 2017 12:22 ص

لقي أربعة من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب 5 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في حي الكرادة بوسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان، أوردته هيئة الأذاعة البريطانية بى بى سي الليلة، إن أربعة من منتسبي المرور بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول اقتحام دائرة المرور في شارع أبو نواس بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضاف معن إن الانفجار وقع عند البوابة الخارجية للدائرة وأسفر أيضا عن إصابة 5 آخرين من عناصر الدائرة، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات الحكومية والمدينة القريبة من مكان الحادث.

يذكر أن حي الكرادة شهد عام 2016 واحدا من أعنف التفجيرات أسفر عن مقتل 320 شخصا.

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