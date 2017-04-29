أهدى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مجموعة من الهدايا التذكارية بمناسبة زيارته، الجمعة، لمقر الكنيسة الكاتدرائية المرقسية، في إطار زيارة البابا فرانسيس لمصر.

وزار بابا الفاتيكان مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث رحب البابا تواضروس الثاني، بزيارة بابا الفاتيكان والوفد المرافق له إلي مصر، قائلًا ” نرحب بكم فى مصر بلد الأمن والأمان”، مؤكدًا أن زيارة البابا فرانسيس إلي مصر لها دلالة روحية حول نبذ العنف والتطرف والإرهاب.