كشفت شركة الخطوط الجوية مصر للطيران في بيان لها اليوم الجمعة، تسيير 16 رحلة إلى المملكة العربية السعودية لنقل أكثر من 2634 معتمر وراكب إلى الأراضي المقدسة.

وأفاد مصدر ملاحى أن 10 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي إلى جدة بينما أقلعت 6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل المعتمرين من محافظت الشرقية والغربية والاسكندرية ودمياط.

وشهدت جميع الرحلات انتظاما في الإقلاع حسب مواعيد التشغيل المقررة