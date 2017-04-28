ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل ويمكنهم مساعدة الفريق الكتالوني على تحقيق مزيد من النجاحات وتحسين أدائه.

ورغم أن ميسي يؤدي واحدا من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة على المستوى الفردي، إلا أنه يوشك على انهاء الموسم الحالي دون أي إنجاز يذكر بعد خروج البارسا من دوري أبطال أوروبا ووضعه الحرج في الدوري الإسباني وهو ما يقلص من فرص فوز النجم الإرجنتينى الأشهر بجائزة أفضل لاعب بالعالم.

وقالت التقارير أن ميسي طالب إدارة البارسا بضم 3 لاعبين محددين هم هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لفريق ارسنال وماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان بالإضافة إلي باولو ديبالا المتألق في صفوف يوفنتوس.

وكانت الكثير من التقارير قد ربطت بالفعل بين هؤلاء اللاعبين الثلاثة والانضمام إلى الكامب نو منذ فترة طويلة.