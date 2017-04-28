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"الكتاب العرب" ينعى القاص الأردني خليل قنديل
القاص الأردني خليل قنديل

"الكتاب العرب" ينعى القاص الأردني خليل قنديل

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:21 ص
محيط - شيماء فؤاد

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب القاص الأردني خليل قنديل الذي رحل عن عالمنا أمس، وجاء في بيان أصدرته الأمانة العامة للاتحاد أن الساحة الأدبية الأردنية والعربية خسرت قاصاً وأديباً كبيراً كانت له إضافاته الواضحة، كما كان له نشاطه وحضوره في غير مجال وحقل.
وجاء في البيان أن الاتحاد العام يتوجه بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأصدقائه، وإلى رابطة الكتاب الأردنيين، وإلى الأسرة الأدبية العربية، ويؤكد أن الفقد مؤلم على الدوام، لكن الأثر الطيب الذي تركه الراحل خليل قنديل يعوض عن هذا الفقد، ويمثل امتداداً لسيرته، واستمراراً لها، فهو بهذا المعنى باقٍ في الذاكرة والضمير والوجدان.
ودعا الاتحاد العام إلى الاهتمام بإرث الراحل، وجمعه، والعمل على نشره، ودراسته تكريماً لذكراه، وحرصاً على إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على تجربته، والإفادة منها.

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