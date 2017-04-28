تنظم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، الاثنين المقبل ، مؤتمرا في جاكرتا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو ويركّز هذا العام على مساهمة الصحافة في التنمية المستدامة.

ويهدف برنامج المؤتمر الذي سيستمر لمدّة أربعة أيّام إلى زيادة الوعي بأهميّة الصحافة الحرّة والصادقة في تعزيز السلام والعدل ودعم وتعزيز فعاليّة المؤسسات وروح المساءلة وشموليّتها وذلك في ما يتوافق مع الهدف التنموي السادس عشر.

وسيفتتح محمد يوسف كالا نائب رئيس الجمهورية الإندونيسي ة، الفعاليّة إلى جانب المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا. وسيتخلّل الاحتفال جلسة عامة حول موضوع الصحافة الجيّدة بوصفها مصلحة عامة من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، بالإضافة إلى ست جلسات موازية حول مواضيع متعلّقة بوسائط الإعلام والمعلومات بوصفها درعاً ضد خطاب الكراهية، والشمولية والمساواة بين الجنسين، والتطرّف العنيف ، كما سيتم تخصيص جلسة خاصة لحريّة الصحافة جنوب شرق آسيا.