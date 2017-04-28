تعثر فريق يوفنتوس أمام نظيره أتالانتا بالتعادل الإيجابي 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاحية منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وبات روما أمام فرصة من أجل تقليص الفارق مع يوفنتوس إلى 6 نقاط، إذا تمكن من الفوز على لاتسيو في مباراة ديربي العاصمة الأحد القادم.

وأنهى أتلانتا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله أندريا كونتي في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل ليوناردو سبينازولا، لاعب أتلانتا، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50 ليعادل يوفنتوس النتيجة، قبل ان يضيف دانييل ألفيس الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 83 ولكن ريمو فريلير أحرز هدف التعادل في الدقيقة 89.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أتلانتا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة موناكو يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.