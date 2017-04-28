توج فريق بازل، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري الدولي عمر جابر، لاعب الزمالك السابق، بلقب الدوري السويسري للمرة الثامنة على التوالى، عقب فوزه على مضيفه لوزيرين بنتيجة 2 – 1 فى الجولة 30 من المسابقة.

ولم يشارك عمر جابر فى مباراة اليوم وظل على مقاعد البدلاء، حيث سجل ثنائية فريق بازل سيدو دومبيا وريناتو ستيفن فى الدقيقتين 3 و71 من زمن المباراة.

ورفع بازل رصيده للنقطة 77 فى الصدارة، ليحسم لقب المسابقة قبل نهايتها بأربع جولات، ليرفع الفارق بينه وبين الوصيف يانج بويز إلى 24 نقطة.