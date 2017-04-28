 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 11:02 مساءً
روابط سريعة
عمر جابر يتوج بلقب الدوري السويسري مع بازل
عمر جابر

عمر جابر يتوج بلقب الدوري السويسري مع بازل

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:01 م

توج فريق بازل، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري الدولي عمر جابر، لاعب الزمالك السابق، بلقب الدوري السويسري للمرة الثامنة على التوالى، عقب فوزه على مضيفه لوزيرين بنتيجة 2 – 1 فى الجولة 30 من المسابقة.
ولم يشارك عمر جابر فى مباراة اليوم وظل على مقاعد البدلاء، حيث سجل ثنائية فريق بازل سيدو دومبيا وريناتو ستيفن فى الدقيقتين 3 و71 من زمن المباراة.
ورفع بازل رصيده للنقطة 77 فى الصدارة، ليحسم لقب المسابقة قبل نهايتها بأربع جولات، ليرفع الفارق بينه وبين الوصيف يانج بويز إلى 24 نقطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3