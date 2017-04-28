نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة طبية للكشف على أهالي منطقة اللبان غرب الإسكندرية استمرت يومين شملت الكشف والأبحاث الطبية وصرف العلاج مجانا، وذلك بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وتحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن القافلة ضمت 12 عيادة طبية فى تخصصات: النساء والجراحة والأطفال والباطنة والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1202 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، علاوة على إجراء 240 تحليلا طبيبا، و 39 أشعة بالموجات فوق الصوتية و 25 رسم قلب.

وأوضح الدكتور هشام عبدالحميد منسق قوافل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية ضمت 13 طبيبا و 15 من هيئة التمريض، و 10 صيادلة و اثنين من فنيى معمل، ومثقفة صحية، و4 مدخلى بيانات و 6 كتبة و 4 عمال، و 6 أفراد أمن و 10 سائقين.

وأضاف عبدالحميد أن القافلة الطبية استكمالا لدورها قامت أيضا بتحويل 11 مريضا إلى المستشفيات الحكومية لإجراء بعض التدخلات الجراحية التى لا يتسنى عملها بالقافلة، وقامت بعمل تقارير طبية لاثنين من مرضى القلب تمهيدا لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم فى القافلة قياس الضغط والسكر لعدد كبير من المترددين من المرضى وذويهم بغرض الكشف المبكر على أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم، حيث تم بالفعل اكتشاف 16 حالة سكر و 14 حالة ارتفاع ضغط الدم تم تقديم المشورة الصحية لهم وتوجيههم للعيادات المتخصصة، كما تم عمل ندوات للتثقيف الصحي فى عدد من الموضوعات الصحية لعدد 247 من المترددين على القافلة من المرضى وذويهم.

ومن ناحية أخري أعلن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بالمرور والتفتيش على عدد من محال تصنيع وبيع الحلويات بالمحافظة وعدد الباعة الجائلين.

وأوضح أنه قد تم المرور على 35 منشاة غذائية و 6 من الباعة الجائلين حيث أسفر المرور عن ضبط 4 محالات لبيع الحلوي غير مرخصة منها واحد بالبيطاش واثنين بمحرم بك وواحد بالعامرية ، كما تم ضبط اثنين من المحال بمنطقة العجمى بهما مخالفات تشكل خطر داهم على الصحة العامة مما يستوجب ايقاف تشغيلهما فورا، وقد تم إخطار الأحياء المختصة لغلق المحال الستة إداريا.

وقال رأفت شوقي مراقب عام الأغذية بأن مفتشى الأغذية بالإدارة قاموا بسحب 83 عينة من الحلوى المصنعة والمعروضة للبيع، كما قاموا بتحرير 44 محضر جنح منها 14 محضرا لعدم حمل شهادات صحية و20 محضرا لعدم استيفاء اشتراطات النظافة و 6 محاضر لعدم حمل الباعة الجائلين رخص و3 محاضر لبيع أغذية ومشروبات محظور تداولها مع الباعة الجائلين علاوة على محضر واحد لحيازة مواد غذائية مغشوشة، كما تم إعدام 60 كجم حلوى غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف شوقى أنه تم ضبط 1512 عبوة مشروب بطعم المانجو وطعم التفاح بأحد محلات الجملة بالعجمي لكونها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية لانخفاض المادة الصلبة الكلية عن الحد المقرر بالمواصفة ولاضافة محليات صناعية غير مدونة ضمن بيان المكونات وقد تم المضبوطات على النيابة العامة.

ومن جانب آخر قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بضبط 1824 عبوة زيت طعام بأحد المخازن بالمنشية وزن العبوة 750 جم بعد أن ثبت من الفحص أن العينة غير مطابقة للمواصفة القياسية لزيادة فترة الصلاحية عن الحد المقرر بالمواصفات ولعدم تدوين اسم الزيوت داخل الخليط وتم العرض علي النيابة العامة لتأمر باللازم قانونا بشأنها.