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الجمعة 28 ابريل 2017 11:02 مساءً
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مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة العراقية بغداد
تفجير مدينة الصدر بالعراق

مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة العراقية بغداد

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:02 م
أ ش أ

أفادت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة بوقع انفجار ضخم في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت القناة أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة.
وذكرت القناة وسائل إعلام عراقية كشفت أن الانفجار ، أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص على الأقل.
وكان مصدر أمني بمحافظة كركوك العراقية قد أعلن الأربعاء الماضي أن عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب أحد الآبار النفطية شمال غربي المحافظة.

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