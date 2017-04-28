أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن نجاة طائرة ركاب تابعة لشركة خاصة من كارثة إثر تجاوزها لنهاية المدرج في مطار أبها.

وحسب صحيفة الرياض، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تفاصيل ما حدث لطائرة تابعة لطيران نسما، وذلك إثر تجاوزها لنهاية المدرج في مطار أبها مساء اليوم الجمعة، الأمر الذي تسبب في إعلان حالة الطوارئ بالمطار، مؤكدة أنه لم تحدث أي إصابات بين ركاب الطائرة بسبب الحادثة.

وأكد الطيران المدني أنه سيتم التحقيق في الحادثة، لمعرفة تفاصيلها من قبل مكتب التحقيقات التابع للهيئة.