 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 11:06 مساءً
روابط سريعة
نجاة ركاب طائرة إثر تعرضها لكارثة بمطار أبها
طائرة سعودية

نجاة ركاب طائرة إثر تعرضها لكارثة بمطار أبها

الجمعة، 28 ابريل 2017 10:34 م

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن نجاة طائرة ركاب تابعة لشركة خاصة من كارثة إثر تجاوزها لنهاية المدرج في مطار أبها.

وحسب صحيفة الرياض، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تفاصيل ما حدث لطائرة تابعة لطيران نسما، وذلك إثر تجاوزها لنهاية المدرج في مطار أبها مساء اليوم الجمعة، الأمر الذي تسبب في إعلان حالة الطوارئ بالمطار، مؤكدة أنه لم تحدث أي إصابات بين ركاب الطائرة بسبب الحادثة.

وأكد الطيران المدني أنه سيتم التحقيق في الحادثة، لمعرفة تفاصيلها من قبل مكتب التحقيقات التابع للهيئة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3