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البابا فرانسيس: دماء شهداء الكنيسة الأرثوذكسية توحدنا
بابا الفاتكيكان - فرانسيس الأول

البابا فرانسيس: دماء شهداء الكنيسة الأرثوذكسية توحدنا

الجمعة، 28 ابريل 2017 10:19 م

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن خالص مواساته وعزائه للشعب المصري والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهداء الأحداث الإرهابية الأخيرة.

وقال البابا فرانسيس في كلمته خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية مساء اليوم الجمعة “آلامكم هي أيضًا آلامنا: إن دمائهم الزكية توحدنا. مستمدين القوة من شهادتكم، دعونا نعمل على التصدي للإرهاب”.

ويتواجد بابا الفاتيكان حاليا بالقاهرة في زيارة لمصر تستغرق يومين.

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