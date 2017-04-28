أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن خالص مواساته وعزائه للشعب المصري والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهداء الأحداث الإرهابية الأخيرة.

وقال البابا فرانسيس في كلمته خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية مساء اليوم الجمعة “آلامكم هي أيضًا آلامنا: إن دمائهم الزكية توحدنا. مستمدين القوة من شهادتكم، دعونا نعمل على التصدي للإرهاب”.

ويتواجد بابا الفاتيكان حاليا بالقاهرة في زيارة لمصر تستغرق يومين.