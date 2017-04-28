رجحت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، أن الجنديين الأمريكيين اللذين قضيا أمس في ولاية نانجارهار بأفغانستان قد قُتلا بنيران صديقة من جانب جنود أفغان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس ، في مؤتمر صحفي ، إن “بعض المؤشرات المبدئية” تدل على ذلك، موضحا أنه لا توجد مؤشرات على أية هجمات مقصودة من جانب الجنود الأفغان على المستشارين العسكريين الأمريكيين، بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية.

وكان البنتاجون أعلن في وقت مبكر من اليوم مقتل جنديين أمريكيين، أمس، خلال غارة على موقع لتنظيم “داعش” في ولاية نانجارهار، شرق أفغانستان، والتي تشهد معارك متكررة بين القوات الأفغانية وعناصر “داعش”.