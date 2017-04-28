شاب معاق يروي موقف مؤثر بينه وبين السيسي

قال الشاب أحمد رأفت - من ذوي الاحتياجات الخاصة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بكى عندما طالبه بالانضمام للجيش، وتعيين مستشار لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع قال لي إنه فخور بي جدًا، وكذلك الرئيس السيسي.